De Magistris: "Le parole di Santoriello vanno contestualizzate! E' un magistrato preparato e stimato"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Bisogna contestualizzare le frasi di Santoriello che conosco benissimo. E' un magistrato preparato e stimato che in questa vicenda lavora in pool e non singolarmente. Ritengo comunque che il magistrato debba essere sempre attento per essere imparziale visto che tutto quello che si dice potrebbe essere strumentalizzato.

Per questo è una polemica che effettivamente ci può stare. La Juventus rischia molto dal punto di vista penale nel discorso del falso in bilancio. Credo che se i fatti vengano confermati la situazione per i bianconeri si possono fare molto seria".