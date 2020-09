De Magistris: "Il San Paolo si può aprire a 20mila persone, il pubblico va responsabilizzato. Poi se non sono in grado..."

Napoli - "Da diversi mesi sostengo che bisogna trovare un punto di equilibrio anche su stadi e impianti sportivi, si può prevedere l’apertura ad un terzo degli spettatori senza rischio di assembramento anche per responsabilizzare i tifosi, se poi non sono in grado si chiude un momento dopo” Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a 24Mattino su Radio 24.

“Si possono regolamentare gli accessi, ad esempio il San Paolo invece di 60mila spettatori potrebbe ospitarne 20mila e ogni tifoso può stare a tre metri di distanza dall’altro. Non possiamo rinunciare a prescindere o fare come con le discoteche, una figuraccia per il governo. Cerchiamo di responsabilizzare il paese che ha ormai compreso che questa è una sfida lunga, se dobbiamo fare partite senza tifosi allora è meglio chiudere il campionato”.