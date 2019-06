De Magistris a CN24: "Sarri alla Juventus? Sono iscritto al partito 'Sarrismo e rivoluzione', e sarebbe una grande ferita. Nel calcio non ci sono più i sentimenti"

Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, è intervenuto ai margini della manifestazione "Football Leader 2019", ai microfoni di CalcioNapoli24:

"Contento di portare il mio saluto ai tanti ospiti di prestigio presenti. Napoli e l'Italia saranno il palcoscenico del più grande evento sportivo dopo le olimpiadi dal 3 al 14 di luglio. 18 attività sportive, 128 nazioni, 8000 atleti, 100 television, quindi Napoli attraverso lo sport farà il giro del mondo. Sono passato stamattina al San Paolo e il colpo d'occhio è stato eccezionale. C'è ancora tanto da lavorare ma per il 3 luglio saremo pronti. 55000 sediolini nuovi ed una grande notizia per la città, per la squadra e per i tifosi. I rapporti con De Laurentiis sono buoni e mi auguro che rimangano tali perchè anche questo può tornare utile. Sarri alla Juve? Confidiamo sul fatto che non sia ufficiale. Il calcio è un mondo di professionisti e non mi permetto di giudicare le scelte altrui. Sono un inscritto al partito 'sarrismo e rivoluzione' e la vivrei come una sorta di gastrite calcistica. Sarri farà le sue scelte ma noi guardiamo sempre avanti. Le scelte sentimentali nel calcio saranno sempre più rare. Sarri è molto più amato di Higuain, le cui scelte sono state vissute come un tradimento dai tifosi. Co Sarri è una questione di cuore che va oltre il calcio, quindi non so come sarà presa dalla gente perchè il sentimento con Sarri è stato veramente molto forte. Per chi vive di sentimenti come me, sarebbe comunque una ferita, ma sono molto legato a Maurizio Sarri che stimo come allenatore e come uomo. Ma ripeto, il calcio è un mondo di professionisti che prescinde dai sentimenti e dai luoghi in cui sei nato".