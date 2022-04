De Maggio: "Valutazioni su Spalletti dal 23 maggio, ha caricato troppo l'ambiente e i calciatori da agosto"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Tutto rimandato al 23 maggio anche le possibili valutazioni su Spalletti. Ora però la squadra deve pensare fino al 22 maggio di concludere al meglio la stagione in corso. Se Spalletti carica l’ambiente a pallettoni sulla possibilità di vincere lo scudetto e poi pareggi con l’Inter, perdi con il Milan, perdi con la Fiorentina, pareggi con la Roma e perdi ancora con l’Empoli allora significa che c’è un problema. Il Napoli atleticamente non è brillante, nel momento più importante. Questo è perché come ha detto lo stesso Spalletti ha caricato a manetta già ad agosto sui calciatori".