De Maggio: "Un centrocampo Milinkovic-Lobotka-Anguissa sarebbe pazzesco, ma non mi priverei di due azzurri"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Milinkovic-Savic? Il Napoli potrebbe inserirsi ma a ciò che mi risulta c’è anche la Juventus sul serbo della Lazio. Lo stimo moltissimo, ma non mi priverei di Piotr Zielinski e Matteo Politano per averlo. Ed i bianconeri hanno giocatori da poter inserire in uno scambio. Un centrocampo Milinkovic-Lobotka-Anguissa sarebbe pazzesco, ma non mi priverei di due giocatori. Milinkovic-Savic sarebbe piaciuto da impazzire a Luciano Spalletti, ve lo posso dire per certo”