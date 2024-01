De Maggio: "Tracollo Napoli, due frasi di Mazzarri spiegano cosa sta succedendo"

Il giornalista di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha commentato la sconfitta contro il Torino nel post-partita di Pressing, in diretta sui canali Mediaset.

Ultime notizie. Ecco le sue dichiarazioni: "Parto dai numeri perché i numeri schiacciano le parole. Il Napoli campione d'Italia ha 28 punti, 20 punti dall'Inter, 7 sconfitte, nono in classifica, 24 gol subiti: è una squadra smarrita. Mazzarri dall'alto della sua esperienza da quando è arrivato ha fatto due riferimenti che spiegano molto del tracollo del Napoli. La prima dichiarazione che fa rumore è "c'è un esercito di scontenti, ho detto alla società che chi non vuole restare è giusto che vada". Ci sono scontenti tra chi gioca poco, tra chi non rinnova, tra chi vuole andare via. Zielinski, Kvaratskhelia, Politano... Poi Mazzarri dice "mi auguro che Mazzocchi dia la sveglia agli addormentati". La posizione di Mazzarri è salda, il club non lo mette in discussione. Domani si ritrovano a Castel Volturno, la squadra andrà in ritiro, sembrerebbe per volontà degli stessi calciatori. Nel pomeriggio era circolata una fake news: girava voce di dimissioni di Mazzarri, ma non è vero. Mazzarri è convinto di far ripartire il Napoli, magari con il mercato".