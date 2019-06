Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “Sarri alla Juve non è un tradimento, è un professionista ed è libero di accettare le proposte che gli arrivano. Voleva tornare in Italia.

Poi c'è l'aspetto umano, ha sempre detto di essere tifoso del Napoli. Per lui è una vittoria professionale. Mi auguro che quando sentirà i cori contro Napoli risponda non come Allegri. Se lo farà si conferma uomo, altrimenti mi scadrebbe dal cuore"