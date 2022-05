Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Luciano Spalletti è uno forte, è più bravo di Pioli e Inzaghi e per questo esco pazzo la notte. Spalletti però è un poco permaloso, ma deve napoletanizzarsi per viverla meglio. Noi siamo un poco cazzari e deve prenderla così quando facciamo qualche battuta".