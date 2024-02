De Maggio: "Se il Napoli fa il 3-5-1-1 resterebbero fuori quattro azzurri"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Se la soluzione dovesse essere il 3-5-1-1 per il Napoli contro il Milan, con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce e Kvaratskhelia dietro Simeone, quando il Napoli dovesse scegliere di giocare così terrebbe fuori Politano che ha appena rinnovato, non ci sarebbe spazio per Lindstrom, Ngonge e Raspadori. A quel punto il mercato andrebbe anche analizzato. Thiago Motta ha già detto no al Napoli lo scorso anno, con tante cessioni confermerebbe il diniego. Il primo e ultimo amore di Aurelio De Laurentiis si chiama Maurizio Sarri”