De Maggio racconta: "A Dimaro dissi a Vigorito che sarebbero saliti in A e Foggia si grattò davanti a me"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gattuso ci è rimasto male a Bergamo, troppe cose non gli son piaciute, poi è arrivata una bella risposta con la Roma. Penso che possa giocare Lozano a Genova dal 1’, ma lo spero. Però Politano-Mertens-Insigne dovrebbe essere l’attacco titolare. Il goal di Lorenzo ha impreziosito la sua gara con la Roma, gara fantastica. Stimo molto Pasquale Foggia, farà una carriera enorme ed è uno che il calcio lo ha giocato ad alti livelli. Ha preso Schiattarella, Kragl, Sau, tutti a parametro zero. Quando Napoli e Benevento giocarono l’amichevole a Dimaro dissi a Vigorito che sarebbero andati in Serie A e Foggia fece un gesto scaramantico, si grattò perché è scaramantico”.