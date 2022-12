De Maggio: "Nel 2022 l'umore a Napoli è cambiato in pochissimo tempo, Spalletti il miglior allenato in Italia che offre un calcio unico anche in Europa"

Walter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E’ stato un anno davvero particolare per il Napoli. Nel finale della stagione scorsa con la vittoria a Bergamo senza alcuni titolari c’era veramente aria di scudetto. Poi i ko che hanno complicato il cammino e portato delusione nell’ambiente. C’erano lamentele anche in estate tra i rinnovi saltati e la campagna acquisti che non decollava, poi c’è stata la svolta. I nuovi acquisti nel finale di agosto e i primi successi hanno cambiato l’umore, dalla contestazione si è aperta una nuova porta della speranza. Incredibile come siano cambiate le cose in pochi mesi, ad oggi il Napoli gioca il miglior calcio in Italia con il miglior allenatore del momento nel nostro paese. Se penso più ad ampio raggio però in Europa il cammino è anche migliore per quello visto su campi anche difficili e con squadre storiche".