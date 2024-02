Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A me questa cosa che non ci sia la conferenza stampa di viglia non è che piaccia moltissimo, sarebbe stato interessante confrontarsi con Mazzarri in vista di Milan-Napoli. Mi spaventa l’idea paventata da De Laurentiis sul fatto che non voglia fare più le conferenze prepartita bensì di lunedì”