De Maggio: "Il Liverpool è la finalista di Champions League, non fece un tiro in porta al San Paolo"

Il giornalista Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Dopo la trasferta contro lo Stella Rossa, dissi che il Napoli era spaziale: mi son sentito male perché ci fuori bersagliato da tantissime critiche".

"Ricordo Napoli-Liverpool, squadra che è in finale Champions, al San Paolo la squadra di Klopp non fece un tiro in porta. Difesa a tre formidabile formata da Maksimovic, Koulibaly e Albiol".