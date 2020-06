De Maggio: "Ho un debole per Callejon. Fosse per me giocherebbe lui più altri dieci, sempre!"

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi ha stregato Insigne contro l’Inter, partita strepitosa di Lorenzo in tutte e due le fasi. Gattuso? Per me De Laurentiis potrebbe affidarsi per tanti anni a lui. Napoli-Juve? Non sono convinto che la Juve vista col Milan sia la favorita, poi Sarri ha la pressione di vincerla a tutti i costi. Ho un debole per Callejon, gioca ovunque. Io faccio sempre Callejon più altri dieci”.