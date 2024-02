De Maggio: "Geolier? Sono incazzato nero, mortificato il voto popolare! Ma che ci faceva in sala stampa certa gente?"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Geolier? Sono incazzato nero. Il disgusto per ciò che ho visto in sala stampa, per chi esulta per un verdetto, per chi grida vergogna alla vittoria di Geolier per la serata delle cover, per chi si chiede chi fosse. Io mi chiedo che cazzo ci facevi in sala stampa per Sanremo, io auspico che in futuro non votino più in sala stampa perchè è stato mortificato il voto popolare del 60% del telefoto. Ho visto scelte disgustose, gli hanno chiesto se non si sentisse di aver rubato”