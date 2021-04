De Maggio: "Gattuso e De Laurentiis devono continuare insieme per il bene del Napoli, Giuntoli può fare da mediatore"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gattuso e De Laurentiis hanno caratteri forti e particolari, non potrebbero proseguire insieme? Giuntoli è un grande mediatore. Gattuso è allenatore in ascesa e andando via da Napoli con Fiorentina ecc farebbe un passo indietro, De Laurentiis è un imprenditore serio e guarda avanti, insieme si potrebbero fare cose importanti. I due si conoscono bene e sarebbe il caso proseguire insieme. Gattuso conosce bene società, squadra, città, tifosi, giornalisti, malumori e tutto. Non dico che è impossibile, ma ad oggi è difficilissimo. Il 24 maggio Gattuso finisce a Napoli e va via al momento. Per il bene del Napoli bisognerebbe andare avanti insieme, piuttosto che ripartire da un altro progetto”.