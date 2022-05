De Maggio: "Dopo la fine della stagione il Napoli annuncerà un colpo di mercato. Insigne? Pronte sorprese bellissime"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e conduttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli sta preparando delle sorprese bellissime per l’ultima partita casalinga di Lorenzo Insigne, sono venuto a saperne due e credo che almeno una lo farà emozionare e non escludo possano esserci lacrime per il capitano del Napoli. Dopo Kvaratskhelia il Napoli al termine della stagione confezionerà ed annuncerà l’acquisto di Mathias Olivera dal Getafe, non appena sarà possibile”