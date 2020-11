De Maggio: "Dipendenti della SSC Napoli in cassa integrazione da aprile. Gattuso? La sua era solo una provocazione"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore dell'emittente, Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi sono spinto nel dire che questo Napoli è da scudetto. Con la Roma mancheranno Osimhen e Bakayoko. Gattuso ha chiesto qualcosa alla squadra e non ha visto niente nè dai singoli nè dalla squadra, ma mi aspetto una risposta forte dalla squadra. Questo gruppo ha tutto per vincere, però diventa difficile se si ripetono gare come quelle di domenica. Gattuso ha veramente detto che se continuano così può andar via, ma era una provocazione. Napoli? So che i dipendenti sono in cassa integrazione e non prendono stipendio da aprile, ma non parlo dei tesserati".