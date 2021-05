Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Chi credi di essere Dainelli per insultare e imporre di non festeggiare al Napoli dopo la vittoria al Franchi. Il Napoli ha vinto e vuole festeggiare. Dainelli ha offeso due dirigenti e imposto di non festeggiare, ma chi si crede di essere”.