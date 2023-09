De Maggio: "Braga-Napoli? Ho colto una delusione tra i tifosi, eccessivo creare un caso dopo una vittoria"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Braga-Napoli? Ho colto una delusione tra i tifosi, capisco che non abbia convinto la prestazione ma mugugnare per una vittoria all’esordio in Champions in trasferta è paradossale. Se poi mi chiedete se m’ha convinto, no, ma creare un caso perchè si vince all’esordio mi sembra francamente eccessivo. Bisogna godersi il risultato ma preoccuparsi del secondo tempo”