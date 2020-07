De Luca: "Campania Regione a contagio zero! Scuola riparte il 14-15 settembre"

Ultime notizie Napoli - Nel corso della sua diretta su Facebook Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha fatto il punto sulla diffusione del Coronavirus:

"Abbiamo spento un focolaio della nostra regione. In altre parti d'Italia quando si tratta di mettere in quarantena non si decide. Noi mettiamo in quarantena 15 giorni, poi si vede. Non possiamo perdere quello che abbiamo conquistato con sacrificio. Il problema è dietro l'angolo. Ci prepariamo ad un lavoro di ripetizione nelle diverse aree sociali. Questo calvario finirà quando avremo il vaccino, probabilmente entro fine dell'anno. Poi ci vorrà ancora qualche mese prima di iniziare la vaccinare globale. Viviamo quindi in questo periodo intermedio, in una fase che deve essere governata, come detto, con grande attenzione e consapevolezza dei cittadini. Chi entra su un mezzo di trasporto deve obbligatoriamente indossare la mascherina. Questa è una misura obbligatoria e indispensabile. Ad oggi siamo una regione a contagio zero".