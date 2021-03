De Luca annuncia: "Maggiori controlli a Pasqua, vietati spostamenti in seconde abitazioni! Serviranno prove di vaccino o tampone"

Covid 19 - Vincenzo De Luca in diretta su Facebook parla delle ultime notizie da Covid 19 in Campania. Queste le parole del Presidente della Regione Campania:

Vincenzo De Luca

Vincenzo De Luca in diretta su Facebook

"Abbiamo una situazione delicata in Campania e dobbiamo ridurre al minimo la diffusione del virus. Chi si sposta in seconde case dovrà dimostrare di aver fatto tampone o vaccino. E’ impossibile controllare la situazione per Pasqua se 10mila persone si muovono in seconde case, ci saranno controlli più rigidi per evitare di ripartire da zero".