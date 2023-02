De Laurentiis: "Vincere la Champions? Ci credo come i bookmaker"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi tedeschi della Bild:

La sua squadra può vincere anche la Champions League con questo modulo? “Abbiamo una squadra forte, ma le migliori squadre in Europa e nel mondo sono in Champions League. Credo che il Napoli possa vincere la Champions League, proprio come i bookmaker che ci vedono anche come il quarto o quinto candidato più probabile. Certamente alcune squadre sono più forti. Vedremo”