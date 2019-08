De Laurentiis tranquillizza: "Non solo Lozano e Icardi, ci sono anche altre piste..."

Calciomercato Napoli - "Al di là di Lozano e Icardi, ci sono tanti altri nomi che stiamo valutando". Così Aurelio De Laurentiis ha rassicura i tifosi del Napoli sul mercato ai microfoni di Sky.

Il presidente ha poi rivelato il motivo della mancata fumata bianca per Nicolas Pépé: "Ho offerto una cifra blu, al cubo, per Pépé non ci siamo riusciti. Vedete cari napoletani, il vero calcio purtroppo alberga in Inghilterra. Con il ritorno di Ancelotti, Conte, di Sarri, quest'anno siamo più forti in Italia. Ma ci vuole tempo per seminare e tornare grandi. Ragazzi miei, l'Arsenal fattura cinque volte il Napoli e probabilmente si sarà permesso di offrire un pochino in più della cifra che ho avanzato io".