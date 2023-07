De Laurentiis sullo scudetto: "Non posso fare promesse da marinaio, quest'anno dico piuttosto..."

Notizie Calcio Napoli - "Scudetto? Non si possono fare previsioni, la cosa più ignobile visto che siamo una nave sarebbe fare una promessa da marinaio. Dobbiamo vedere la fine del mercato, i due ritiri come verranno gestiti, dovremo vedere come si rafforzeranno gli altri, alla fine di agosto quale sarà il calendario UEFA, le variabili sono talmente tante che sarebbe superficiale e stupido dire 'lotteremo per lo scudetto' come lo scurso anno. Sarebbe stupido non farlo, non essere competitivi in Europa, ma c'è sempre di mezzo un 'ma' e prima ho detto ai tifosi di essere con me sempre e ovunque, e viceversa"?. Così il presidente Aurelio De Laurentiis in conclusione della conferenza stampa di presentazione della nuova maglia del Napoli.