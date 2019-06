De Laurentiis sulla nuova maglia: "Cerchiamo di essere innovativi, accettiamo le critiche. Boom di vendite su Amazon"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Nuova maglia per la prossima stagione? Insieme a mio figlio Luigi e Edo abbiamo pensato di ideare maglie innovative, abbiamo inventato una serie di cose che hanno fatto nascere un following nel campo della moda. Quando inventi delle cose innovative, non trovi sempre gente pronta ad abbracciarlo. Il nuovo spaventa sempre, questa volta i nostri tifosi si sono evoluti e il web aiuta: c'è una connessione internazionale del mondo. Ora non ci sono più i tifosi del Napoli che vivono in Campania, ma ci sono anche in Canada e USA. C'è stato un boom su Amazon di vendita delle maglie. Territorialità non sempre amica e spesso ostile, il calcio è quella panacea che ti permette di convivere in luoghi complicati. Noi con grande rispetto cerchiamo di accontentare la grande popolazione dei tifosi napoletani".