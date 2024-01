De Laurentiis sull'Arabia: "Un paese in grande evoluzione, farei una squadra qui e anche negli Stati Uniti"

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Inter:

"Io sono molto contento di essere venuto in Arabia, ho contestato questa competizione perchè mi avrebbe disturbato il calendario. Detto ciò, quando sono venuto qui in Arabia non avevo contezza di come questo paese si stesse trasformando. Mi sono guardato attorno e mi sono detto che questo è un paese che tra 1-2-3 anni sarà il vero protagonista del mondo. Dubai sembra una cartolina sbiadita. L'Arabia Saudita è di più, Dubai e Doha non esistono: l'Arabia mi ha dimostrato di essere importantissima. Fare una squadra in Arabia Saudita? Se avessi libertà, ed in Italia siamo tutti schiavi...al Manchester City si permettono 40 squadre, in Italia no. Devo vendere il Bari in tre anni, anche se non dovesse salire in Serie A. Farei una squadra negli Stati Uniti e in Arabia, ma il calcio qui è stato imposto per fare una bella vetrina espositiva, dopo il 2030 magari il calcio non farà parte dei vostri desideri perchè avrete fatto capire che siete una realtà potente e che esiste. Va bene così, tornerò in Arabia a prescindere dal calcio, mi ha attratto"