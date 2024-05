De Laurentiis sul doppio club: "Che fine farà quella società? Sarà destinata a rimanere dov'è o a fallire" | VIDEO

Intervenuto al Senato, il presidente De Laurentiis ha avuto modo di ritornare sulla doppa proprietà Napoli-Bari:

Siamo li correttamente sintonizzati sui vivai, su questo ed altro. Ma vi rendete conto che ne la Serie B e ne la Serie C, se non intervengono grossi gruppi e fondi stranieri ci sarebbe il disastro più totale? Eppure se a noi fosse stata data la possibilità, per una stessa famiglia di avere due gruppi di calcio in campionati diversi... cosa che invece dovrebbe essere possibile perchè lo fanno per il City Group! Stanno addirittura nello stesso campionato. A noi ci è stato detto: no, non è possibile. E cosa farà quella società calcistica una volta che la famiglia De Laurentiis si sarà stancato? Probabilmente sarà destinata a rimanere dov'è o a fallire a meno che ci siano dei gruppi stranieri o italiani che possano intervenire poderosamente