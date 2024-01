De Laurentiis sui nuovi acquisti: "Il Napoli sta tornando, siamo in attesa delle forze del mercato"

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Inter:

"Io vedo un Napoli che pur in attesa che entrino le nuove forze del mercato, perchè Ngonge e Traorè non hanno ancora avuto i giusti tempi, e altri due ne torneranno dall'Africa, così come tornerà Olivera. Secondo me il Napoli sta trovando la strada giusta, l'Inter è prima in classifica e non credo che questa sera nei loro confronti abbiamo sfigurato. Mi è sembrata una squadra sempre forte, ma un po' imprecisa. Ai tifosi dico state calmi, il Napoli sta tornando"