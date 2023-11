De Laurentiis su Ucraina-Italia: "Partita rubata, anche se la nazionale ha giocato bene..."

Notizie Calcio Napoli - "Noi in qualche modo interpretiamo i sogni degli altri, lui con tutti i suoi assistiti interpreta i sogni di chi amerebbe vedere una partita non rubata come quella di ieri sera, anche se avete giocato molto bene come altre poche volte ho visto la Nazionale. L'Ucraina era motivata dalla guerra, aveva un sogno di una realtà che nessuno riesce a completare. Abbiamo mogli, amanti, figli, nonni, ognuno di noi ha un baraglio che frena e aiuta a raggiungere forse il sogno. Se fosse tutto facile, il sogno non rimarrebbe tale". Così Aurelio De Laurentiis nel corso di un intervento alla presentazione del libro di Mario Giuffredi.