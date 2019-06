Dietrofront ADL su Albiol: "Accettata la sua richiesta, glielo dovevamo! Felice che torni in Spagna, grazie!"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

Circa dieci giorni fa il presidente Aurelio De Laurentiis si era invece così espresso sull'addio di Raul Albiol con queste parole:

"Albiol ci ha comunicato di non voler continuare con il Napoli. Noi non obblighiamo nessuno. Ha 34 anni e gli veniamo incontro per riconoscenza. Ma se vuole andare via mi fa solo una cortesia. Siamo chiamati a rimpiazzarlo e Manolas può essere un ottimo rimpiazzo.