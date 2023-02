De Laurentiis: "Storia preferita su Diego Maradona? Quella della sera al Teatro San Carlo"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi tedeschi della Bild

Ha una storia preferita su Diego Maradona? “È un personaggio così grande che non puoi raccontarlo nelle singole storie. Ma sto pensando a una cosa. Nel 2017 c'è stata una grande serata in suo onore al Teatro San Carlo di Napoli, il teatro più antico d'Europa. Allora aveva spesso problemi e non sempre era in forma e in salute. Ma quella sera fu come un direttore d'orchestra, un presentatore. Raccontava storie, moderato. Non era solo una stella, era la definizione di una stella. È anche più grande di Messi”