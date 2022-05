CorSport, Mandarini a CN24: "De Laurentiis ha stuzzicato Spalletti per un motivo. Ospina? Motivo di discussione"

Notizie Napoli calcio. Fabio Mandarini, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"De Laurentiis è stato chiaro nelle sue dichiarazioni su Spalletti, sul quale magari nutre una sorta di dubbio sulla covergenza dei piani tecnici. Credo che De Laurentiis abbia voluto stuzziacare l'allenatore sull'adesione totale dei prossimi progetti tecnici. Il presidente ha parlato di un Napoli ambizioso nella prossima stagione, quindi al termine dell'annata ci sarà un incontro tra i due per parlare di tutto ed anche delle strategie di mercato. E' indubbio che Spalletti voglia una squadra forte per continuare a competere ad alti livelli".

Sulle possibili cessioni: "Da quando seguo il Napoli, di questi tempi si parla sempre di chi potrebbe essere ceduto. Io aspetterei di capire quali e quanti giocatori andranno via, che potrebbero anche non essere tutti quelli di cui si sta discutendo in queste settimane. Lo scorso anno non è stato venduto nessuno, quando tutti scommettevano sulle partenze di Fabian e Koulibaly. Per ora il Napoli ha perso Insigne, assenza pesante, ma è stato preso Kvaratskhelia che dovrà farsi conoscere":

Su Ospina e Meret: "Situazione singolare, con Meret che chiede garanzie mentre poi c'è Ospina che è uno dei motivi di discussione tra De Laurentiis e Spalletti. Il colombiano vorrebbe restare in azzurro, ma ad oggi il club non sembra orientato a rinnovargli il contratto. La situazione è in evoluzione, basti pensare che il Napoli ha sondato anche Musso e Consigli, questo tesimonia che le idee non siano ancora del tutto chiare":