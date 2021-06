De Laurentiis: "Spalletti lo volevo dai tempi dello Zenit, venne a trovarmi a via 24 maggio. Ha saputo gestire situazioni particolari a Roma e Milano"

Napoli - Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Luciano Spalletti ha sempre avuto la mia stima e considerazione. Prima di andare a Roma, dopo lo Zenit, mi venne a trovare a via 24 Maggio, dicendomi che purtroppo non poteva venire. E virammo non ricordo su Benitez o Sarri. Spalletti l'ho sempre avuto in grande considerazione, lo trovo anche giusto per il Napoli. Sa allenare le squadre molto bene. Anche noi, quando abbiamo giocato contro di lui, non è stato facile. Ha gestito delle situazioni particolari a Roma e Milano con l'Inter, dove mancava la proprietà. E se l'è cavata molto bene"