De Laurentiis senza freni: "Il Maradona è un c*sso! Disastro totale, poi mi dicono di comprare". E attacca Ceferin e Infantino

Ultimissime Calcio Napoli - Scatenato Aurelio De Laurentiis sullo stadio Maradona in questi minuti. “E’ un c*sso”, ha infatti detto il presidente della SSC Napoli senza mezzi termini sul palco del Football Business Forum organizzato oggi in SDA Bocconi.

De Laurentiis scatenato al Football Business Forum: "Il Maradona è un c*sso"

Il patron si è lasciato andare a un paragonea tal proposito: “Pure il PSG ha uno stadio non di proprietà, tuttavia pagando la stessa cifra che il Napoli paga al Comune loro hanno uno stadio che fattura 100 milioni l’anno. Noi versiamo ma per avere l’impianto solo un giorno prima dell’evento, nella data in questione e nel giorno dopo per pulirlo e riconsegnarlo".

Poi ancora: "Nel ‘90 al San Paolo/Maradona hanno fatto un disastro totale, praticamente hanno solo rubato soldi e io non c'ero. Adesso io dovrei rinnovare il mio stadio mentre gioco avendo un impatto economico importante? Gli altri incassano circa14 milioni in una serata di Champions, io in quel cesso di stadio non vado oltre i 3 milioni. E poi mi si chiede magari di comprare giocatori per essere al passo con le altre".

Nuovo stadio Napoli, l'idea di De Laurentiis

La sua idea di stadio sarebbe la seguente: "Voglio una sttruttura anche con tanti parcheggi. Chi dice che si deve arrivare allo stadio con i mezzi dice balle! La gente vuole arrivarci con la propria auto e che sia al sicuro durante la partita. E questo stadio va fatto dentrto la città. La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. Ho parlato con Saviano il quale mi ha detto che Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club. Prima di fare dei club uno allora dice, dove andiamo?".

ADL si scaglia contro Ceferin e Infantino

E da lì non risparma un attacco direttamente a UEFA e FIFA: "Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali, perché poi alla fine rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve. Che facciamo a fare i nuovi stadi se poi gli altri non ci sono? A questo punto facciamo solo un campionato europeo e cambiamo tutte le regole del gioco”.

De Laurentiis ha poi rilasciato altri dichiarazioni sul nuovo stadio Napoli.