De Laurentiis: "Se Insigne non dovesse essere felice in Canada lo riaccoglieremo a braccia aperte a Napoli, ho idee chiare sul prossimo mercato"

Napoli - Le parole di Aurelio De Laurentiis anche al termine cerimona in Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

"Parlerò quando sarà finita la stagione e risponderò a tutte le risposte sul Napoli. Per noi le partite sono tutte da affrontare in maniera esemplare con attaccamento alla maglia. Chi ama Napoli, il calcio Napoli e un calciatore come Insigne che ha dato tutto a questa maglia viene allo stadio a prescindere dal prezzo. Noi tra l'altro abbiamo messo prezzi super stracciati perché è l'ultima in casa e per salutare Lorenzo. Poi se Insigne non dovesse trovarsi bene nella casetta in Canada allora lo riaccoglieremo a braccia aperte a Napoli. Il prossimo calciomercato lo immagino aperto e con tanta voglia dopo il Covid per cambiare. Sarà un mercato brillante. Io voglio sempre un Napoli cazzutissimo, l'essere napoletano significa avere una squadra competitiva al massimo dei livelli. Ancelotti sa fare cambi come nessuno al mondo, è il saper amministrare certi calciatori che fa la differenza. Il grande Manchester City è caduto alla paraculagine di Ancelotti. Se prendo i giovani non va bene, se prendo i vecchi chiedono i giovani. ".