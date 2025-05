De Laurentiis: "Scudetto e Inter appagata dalla Champions? Nessuna previsione, la palla va dove Dio vuole!"

Ultime news SSC Napoli - Torna a parlare, Aurelio De Laurentiis, a tre giornate dalla fine col Napoli di Antonio Conte in piena corsa scudetto e a +3 dall'Inter in campionato. Nonostante ciò, però, il presidente Aurelio De Laurentiis non si espone e mantiene il profilo basso.

Oggi, infatti, il patron del Napoli De Laurentiis è intervenuto a margine dell'inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, e ha parlato non solo della corsa scudetto, ma anche in merito alla finale di Champions tra Inter e Paris Saint-Germain. Le riporta Adnkronos:

«Inter appagata dalla Champions? Scudetto? Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta, qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio».