De Laurentiis: “Rongoni? Gli feci una testa così sulla preparazione. Litigò con Sinatti, ho commesso un solo errore” | VIDEO

Aurelio De Laurentiis risponde sull'argomento preparatore atletico Rongoni avuto sotto la gestione Garcia:

"La preparazione atletica di Garcia? Me l'ero scritto. L'esonero di Garcia ritardato? Mazzarri ha trovato molti infortunati, ma esonerare è sempre doloroso per me, lui continua a prendere i soldi. A Rongoni ho fatto una testa tanta dicendogli che avevamo Sinatti, perchè non si concertava con lui? Garcia con il suo fare da puzza sotto il naso vuole mandare via Sinatti, quest'ultimo mi dice che non voleva stare sotto Rongoni, era alla pari e portava la sua cultura dello scudetto. I due litigano e ad un certo punto commetto l'errore di mandare via Sinatti. Dovevo andare da Garcia e dirgli: fuori tu, o Rongoni.