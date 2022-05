De Laurentiis: "Rinnovi di Mertens e Koulibaly? Devono scegliere tra la vile moneta e Napoli"

Calcio Napoli - De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni durante conferenza stampa di presentazione ritiro di castel di Sangro. Il presidente ha parlato anche delle trattative per i rinnovi di Mertens e Koulibaly.

Ecco cosa ha dichiarato de Laurentiis sui rinnovi di Mertens e Koulibaly:

"Si fa molto spesso del sentimento più che della ragione l'approccio a determinati problemi. Persone che sono in scadenza o che sono già scaduti, sono dei ragionamenti che non puoi organizzare da driver come vorresti perchè ci sono famiglie, agenti ed interessi che molto spesso non sono gestibili dalla società, a meno che la società non voglia dissanguarsi. Il momento delle cifre fuori logica, con lo Scudetto che lo vince il Milan con 40 milioni in meno di stipendio, vuol dire che siamo andati fuorigiri. Dobbiamo tornare alla regola che ci ha fatto da guida in tutti questi anni. Gli scudetti sono arrivati a Napoli perchè si è avuto il più grande ed irripetibile giocatore di calcio al mondo. Qualcuno mi rimprovera di non voler vincere, ma De Laurentiis vuole vincere lo Scudetto ma ci sono delle regole anche scaramantiche che mettono sotto il fuoco il tecnico sei io dico "Voglio vincere lo Scudetto". Invece devo proteggere l'allenatore e a chi mi dice di comprare i giocatori, io rispondo che abbiamo giocatori straordinari. Alcuni di loro, se non giocano, diventano condizionanti per lo spogliatoio. Abbiamo bisogno di 23 giocatori perchè c'è la Champions, ma dobbiamo avere il coraggio del rischio. La cosa più bella nella vita è non avere scheletri negli armadi ed essere liberi di dire ciò che uno pensa. Però se poi lo interpretate in maniera diversa, allora bisogna mascherare. Dipenderà solo da Mertens e Koulibaly se la vile moneta è l'unica cosa che li può appagare, oppure vivere a Napoli in un contesto unico potrà essere un privilegio. Altrimenti non mi riguarderà più".