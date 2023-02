De Laurentiis ricorda Costanzo: "Venne a lavorare alla Filmauro nell''81: con lui è rimasto sempre rapporto di amicizia e rispetto" | VIDEO

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è recato quest'oggi alla camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per l'ultimo a Maurizio Costanzo.

Queste le parole del patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni dell'ANSA:

"Lui venne a lavorare alla Filmauro nell'81. Con lui è rimasto sempre questo grande rapporto di amicizia e di grande rispetto. Si è occupato di cinema, ha scritto anche per me. Maurizio se ne va e non credevo potesse accadere, perchè Maurizio sembrava un sodalizio che dovesse andare avanti nel tempo e ci eravamo ritrovati per fare anche qualcosa insieme. Mi dispiace!".