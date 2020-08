De Laurentiis su Osimhen: "Non fa testo perchè abbiamo giocato contro delle squadre di eccellenza. Mi sembra però una bella gazzella, poi..."

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio DeLaurentiis ha rilasciato un'intervista esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Osimhen? Non fa testo perchè abbiamo giocato contro delle squadre di eccellenza, non fa testo. Forse sarebbe stato più probante un test tra il Napoli A ed il Napoli A2. Mi sembra però una bella gazzella poi dobbiamo vedere in che modulo verrà inserito dall'allenatore. Ci sono tanti se e tanti ma, però ora dobbiamo eliminare le persone che non sono da Napoli e vedere chi inserire”