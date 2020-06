De Laurentiis: "La vittoria era nell'aria, da quando è arrivato Gattuso son cambiate tante cose. Voglio battere la Juve in campionato e vincere lo scudetto"

Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato alla RAI al termine della vittoria contro la Juventus:

Napoli Juve Coppa Italia, le parole di De Laurentiis

"La vittoria era nell'aria perchè da quado è arrivato Gattuso son cambiate molte cose e tutti si sono compattati intorno a lui, alla società ed intorno all'idea di Napoli. Napoli è l'unica che riesce a contestare il titolo alla Juventus e questa è un'altra volta in cui l'abbiamo battuta. Spero di battere la Juve anche in campionato vincendo lo scudetto. Io ed Agnelli avevamo stabilito di consegnare insieme le medaglie, io dovevo farlo ai calciatori della Juve, ma mi sono distratto. La Champions? I sogni son importanti nella vita e ci fanno superare le difficoltà. Questo Covid, con tutto il rispetto per i morti che ci sono stati, ha stimolato il mondo intero. Ci ha fratellato tutti quanti ed ora siamo pronti a ripartire tutti".