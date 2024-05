De Laurentiis: "Juan Jesus-Acerbi? Episodio che nasce da frustrazioni personali, l'Italia non è razzista ma il sistema è il problema"

Calciomercato Napoli¬†- Gentili lettrici e lettori di¬†CalcioNapoli24, benvenuti alla diretta testuale¬†del convegno¬†‚ÄúL‚ÄôItalia √® un paese razzista?‚Ä̬†che avr√† inizio alle ore 10:30 al centro congressi Jambo di¬†Trentola Ducenta.¬†Il convegno sar√† trasmesso in diretta su¬†CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT e sul nostro canale Youtube).

All’incontro parteciperanno

Aurelio  De Laurentiis , presidente della  SSC Napoli

, presidente della  Juan Jesus , difensore della  SSC Napoli

, difensore della  Mimma  D’Amico , responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta

, responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta Mamadou¬† Kouassi , cui √® ispirato il film ‚Äú Io Capitano ‚ÄĚ che ha vinto il David di Donatello

, cui √® ispirato il film ‚Äú ‚ÄĚ che ha vinto il David di Donatello In collegamento l'ex difensore del¬†Napoli¬†Kalidou¬†Koulibaly.

Modera i lavori il professor Guido Trombetti, già Rettore della Federico II.

Di seguito tutte le dichiarazioni dei protagonisti

11.11 - Riprende il convegno con Mimma¬†D‚ÄôAmico, responsabile centro sociale ex Canapificio di Caserta, e Mamadou¬†Kouassi, cui √® ispirato il film ‚ÄúIo Capitano‚ÄĚ che ha vinto il David di Donatello.

10.57 - De Laurentiis: "Non bisogna tirare a campare, non va bene nemmeno questo. Quale deve essere il comune denominatore?"

10.54¬†- De Laurentiis:¬†"Si sono celebrati i 31 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, non si √® parlato dell'esistenza di un doppio stato? Se questa √® la nostra natura snaturata, √® difficile poi educare le persone: a me preme dire che i bambini di razzismo non hanno nulla, sono in classi miste dove l'accoglienza √® totale, poi mano a mano che si cresce il bullismo √® una conseguenza in qualche modo di un razzismo all'interno dei comportamenti e delle frequentazioni. Alla base c'√® uno stato che non ha mai funzionato e che non funziona, c'√® un problema nelle famiglie che devono lavorare per portare un doppio stipendio a casa e non possono tutelare la crescita dei pargoli con la loro presenza, e questo i bambini lo sentono. La scuola non √® adeguata, ha dei professori forse non in grado di istruire in maniera moderna i ragazzi. Il problema √® trovare cosa fare per non criticare pi√Ļ"

10.52 - De Laurentiis: "Il problema è il sistema, c'è un sistema che non funziona alla base di determinati fatti, sia pre sia post. Uno dovrebbe mettere mano lì"

10.45 - De Laurentiis: "L'Italia è il paese dell'accoglienza, viste tutte le immigrazioni arrivate a Lampedusa: nel 2018 ci fu un film, Green Book, che raccontava la storia di un pianista di colore che attraversa l'America per una serie di concerti, accompagnato da un italo-americano il quale tocca con sua mano, attraverso questo viaggio, l'intolleranza degli americani razzisti nei confronti delle persone di colore. E tutto questo viaggio serve all'italo americano per capire il razzismo nel suo paese d'adozione. Si dice che l'Italia sia razzista, non lo è: è un paese con focolai di intolleranza verso le diversità, colore, omosessualità, bisessualità, appartenenza a diverse religioni. La religione è una cultura ancestrale che segna il bisogno dell'uomo filosofico, va rispettata e invece viene strumentalizzata per contrapporre gli uni agli altri, e i politici sono responsabili. In questo paese si dibatte troppo, non è il paese del fare: se lo diventassimo, avremmo una impronta troppo destrorsa. Con questa facile contaminazione della contrapposizione tra destra e sinistra, si dilatano nel tempo soluzioni semplici da attuare. Io credo che questa intolleranza nasca da una insoddisfazione nei risultati personali. L'episodio tra Juan Jesus e Acerbi può essere determinabile in frustrazioni personali, a cui bisognerebbe contrapporre il concetto dell'accoglienza: non si deve passare sopra a fatti contestabili, ma la superiorità dell'esperienza fa sì che uno possa accondiscendere a sgarbi che uno deve subire"