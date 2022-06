De Laurentiis indagato, Chiacchio: "Aspetto sportivo? Rischio riapertura caso in un caso. Multiproprietà? Mi auguro che..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è indagato per falso in bilancio dalla Procura di Napoli per quanto riguarda l'affare Osimhen con il Lille. Ai microfoni di Sportitalia, l'avvocato Eduardo Chiacchio dichiara:

Eduardo Chiacchio

Affare Osimhen Napoli: indagato De Laurentiis, nota della Procura

"Per l'aspetto sportivo il Napoli non ha niente da temere, il processo già si è svolto e il Tribunale Federale e la corte d'Appello della FIGC hanno ritenuto che il Napoli non avesse fatto reati. Se dovessero emergere fatti nuovi, potrebbe riaprire il caso e formulare nuove accuse. Serve capire se i fatti nuovi rappresentano un nuovo caso. Doppia proprietà? Ho guidato il caso della Salernitana, non auguro a nessuno di vivere una situazione simile, ha rischiato di scomparire. Mi auguro non esistano multiproprietà e che De Laurentiis possa fare la sua scelta. Mi auguro che, da napoletano, possa proseguire nel suo percorso".

