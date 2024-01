De Laurentiis, il legale: "Caso Osimhen, riportata una notizia inesatta. Il presidente non rischia niente perché..."

“Ieri dalla Procura di Roma non è accaduto nulla di particolare: è arrivato l’avviso della conclusione delle indagini che non è assolutamente una richiesta di rinvio a giudizio come letto da più parti ma una comunicazione di rito prevista dal codice di procedura penale che le indagini sono concluse e che da questo momento possiamo prendere visione degli atti dell’indagine ed esercitare il nostro diritto di difesa interloquendo con i pubblici ministeri. Credo - ha detto il legale di Aurelio De Laurentiis Fabio Fulgeri nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte - che avremo a disposizione gli atti dell’indagine non prima di una decina di giorni. Per quanto riguarda il profilo sportivo, rimando ai colleghi esperti in materia, ma non ritengo al momento siano emersi nuovi elementi rispetto a quelli già valutati dalla procura e dal tribunale federale sportivo ma tenderei ad escludere pericoli in tal senso ma ripeto, qui possono essere molto più precisi gli avvocati esperti in diritto sportivo. Quali gli eventuali rischi per De Laurentiis? Il falso in bilancio - bisogna essere chiari - è un’ipotesi di reato che deve essere sottoposta al vaglio dei PM. I nostri argomenti difensivi sono stati accolti sia dal tribunale sportivo che dalla procura di Napoli che indagava sull’aspetto fiscale della medesima vicenda. Non essendoci alcun provvedimento che ratifichi questa mera ipotesi di reato, escluderei completamente che il patron azzurro corra qualsivoglia rischio”