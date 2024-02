De Laurentiis: “Garcia? Appena mi allontanavo faceva cose discutibili e perdevamo. Mi avreste dato del pazzo se lo mandavo via dopo conferenza Capodimonte”

Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha dato ulteriori dettagli sull'addio con Rudi Garcia in conferenza stampa.

Ecco quanto confessato dal presidente del Napoli:

"Nel momento in cui a Capodimonte disse di non aver visto le partite del Napoli, lo presi come se fosse un gioco. Poi più avanti ha dimostrato di voler andare per un suo percorso. Quando a Spalletti demmo i nuovi giocatori, li ha adoperati subito. Lui perchè non ha adoperato Natan e Lindstrom? Se l'avessi subito mandato a casa, voi e la piazza cosa avreste detto? Sarebbe stata la rivoluzione. Se avessi portato subito Mazzarri come tuttofare, cosa avreste detto? Avreste detto che sarei impazzito e che avrei deciso da solo. A Garcia ho dato opportunità, quando ha ascoltato delle volte, come a Lecce, abbiamo vinto 4-0. Avete visto che ero sempre qui, mi allontanavo e faceva cose discutibili e perdevamo".