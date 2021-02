De Laurentiis dopo l'assemblea di Lega: "Non abbiamo ancora deciso, ci rivediamo settimana prossima. Le strade sono infinite..."

Ultimissime notizie calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti al termine della assemblea di Lega Serie A:

"Ancora non abbiamo deciso (tra Sky e Dazn), ci vediamo la prossima settimana. Abbiamo preso una strada? Le strade sono infinite. Come dice il Signore?"

Ricordiamo che il tema di questa riunione era quello dei diritti TV. Alla presenza di tutti i club, Dazn e Sky hanno avuto la possibilità di illustrare ai Club la propria offerta sui diritti televisivi per il territorio italiano, dettagliando le rispettive visioni strategiche per il prossimo triennio. Al momento, però, non è stata ancora presa nessuna decisione definitiva da parte delle società.