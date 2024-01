De Laurentiis contro il calcio italiano: "La Lega fa solo disastri, servirebbe cambiare tante cose"

Queste le parole di Aurelio De Laurentiis dopo Napoli-Inter:

"Non parlo mai degli arbitri, 19 anni dopo. Quando ti batti e Tavecchio ci fa iniziare primi con il VAR, poi combattiamo per i commenti arbitrali, poi cerchiamo di metterlo a posto. Mi sono intrattenuto con Rocchi prima della partita, abbiamo parlato degli accorgimenti che bisognerebbe avere per togliere dalla graticola gli arbitri. Altrimenti vengono messi al centro di una critica costruttiva, a volte giusta e a volte ingiusta. Bisogna sedersi e trovare soluzioni, che vuoi parlare degli arbitri? Da inizio campionato lo state dicendo voi che ci sono una serie di problemi, evidentemente c'è qualcosa che non funziona e che va messo a punto. Ma senza che sia un malessere, se ne prenda atto senza j'accuse. Bisogna distendere gli animi e fare quello che la Lega non fa mai, ovvero discuterne con chi ha la responsabilità: Federazione e Lega non devono fare delle rimostranze per avere scuse, ma devono dire come modificare tutto quanto, dato che ogni settimana si crea dibattito sull'arbitraggio. Allora vuol dire che alla base c'è una crisi di utilizzazione, nel passato sembrava che tutto funzionasse al meglio. Noi abbiamo un calcio ahimè che soffre perchè utilizziamo molto la tattica, mica come in Inghilterra dove è spettacolare"

"Rapuano e l'espulsione di Simeone? Tutti i giocatori sono importanti, in emergenza serve essere prudenti. Se mi espongo alla possibilità di un secondo giallo, perchè tutti ci mettono ardore ed impegno in campo, e può capitare con squadre con meno qualità di Napoli ed Inter che ci sia cattiveria. Serve però prudenza, il dispiacere è che la Lega fa solo disastri, ci si porta dietro in campionato le varie squalifiche. Bisognava metterlo sul tavolo, ma io posso considerare la Supercoppa qualcosa di meno importante, ma per un allenatore ed un calciatore in campo non puoi andargli a dire che tanto è una specie di show. Perchè poi i tifosi si incazzano, e vanno rispettati loro per primi perchè committenti"

"Io vorrei che il calcio italiano potesse essere un bel gol promozionale, ma servirebbe cambiare la Lega e la Federazione, tante cose in Italia. Bisognerebbe spiegare ai politici che le squadre di calcio non sono delle sperperatrici, non sono delle ingorde idrovore che macinano denaro. Purtroppo per una legge sbagliata, la Melandri, che nessuno sta ancora cambiando, noi abbiamo realtà che sono indebitate per 900 milioni, un miliardo, e sono guai. Noi abbiamo vinto uno scudetto con un utile di 85 milioni e riserva di 150 milioni. Forse venendo dal mondo del cinenma so fare i conti, riesco a combinare i fattori della produzione con un successo sotto tutti i punti di vista. Se io fossi soltanto un tifoso, cosa che non ero e che man mano mi ha appassionato: ho un nipote di 14 anni che gioca a calcio, mi racconta e mi fa la radiocronaca. Ormai ci siamo tutti quanti impossessati e siamo tutti tifosi. Ogni tanto devi darti uno schiaffo. per non far fallire un bellissimo gioco che deve rimanere con i numeri giusti nel bilancio"