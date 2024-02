De Laurentiis attacca Rongoni: "Ha litigato con Sinatti, dovevo dire a Garcia: o tu, o lui subito via!"

Ultime notizie SSC Napoli - S'è discusso tanto nei mesi della gestione Garcia della preparazione atletica del preparatore atletico Paolo Rongoni. Aurelio De Laurentiis - nella conferenza odierna - è tornato sul tema:

"La preparazione atletica di Garcia? Me l'ero scritto. L'esonero di Garcia ritardato? Mazzarri ha trovato molti infortunati, ma esonerare è sempre doloroso per me, lui continua a prendere i soldi. A Rongoni ho fatto una testa tanta dicendogli che avevamo Sinatti, perchè non si concertava con lui? Garcia con il suo fare da puzza sotto il naso vuole mandare via Sinatti, quest'ultimo mi dice che non voleva stare sotto Rongoni, era alla pari e portava la sua cultura dello scudetto. I due litigano e ad un certo punto commetto l'errore di mandare via Sinatti. Dovevo andare da Garcia e dirgli: fuori tu, o Rongoni. Ho pensato tante volte ad esonerare prima Garcia, prima ancora dell'evento LUISS a Roma. Avete scritto che avevo tolto potere a Garcia venendo qui a Castel Volturno: ero interessato affinchè andasse bene, il sogno di incassare soldi decresce o sfuma. Bisogna dire una cosa: se dico una frase, magari è perchè Garcia deve cambiare. Io mi sono chiamato un paio di volte il preparatore atletico, doveva fare le stesse cose fatte da Spalletti. A Rongoni ho detto spesso: tu non devi fare solo questo lavoro di forza, ti ho messo a disposizione sei professionisti per continuare il lavoro!".