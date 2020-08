De Laurentiis: "Assurdo che vogliano farci ancora giocare a porte chiuse e ogni 3 giorni! Continuo a leggere cifre folli su Osimhen..."

Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Castel Di Sangro:

Sfida Pirlo-Gattuso? "Beh ma abbiamo anche una Inter che si rafforzerà, una Roma con una nuova proprietà. Una Fiorentina che al 2° anno di Commisso vorrà fare meglio. Ma qui bisogna dire che è assurdo che si continui a giocare a porte chiuse. E' una cazzata pazzesca. Poi vorrò vedere quanti menischi salteranno ai giocatori, visto che a causa delle partite delle nazionali vogliono farci giocare ogni 3 giorni".

Diritti Tv? "Ho provato a dare una strada, però se siamo legati troppo al passato vuol dire che siamo superati. Io ho cercato di aprire una riflessione, senza dire che si tratti di un mio modello. Dico obiettivamente che si tratta di un modello che potrebbe favorire anche i club minori. Tutto il campionato dovrebbe essere rivisto, bisognerebbe inserire altri premi in base alla classifica, aumentando anche l'appeal. Poi vorrei che si applicasse un tetto massimo di prestiti da poter effettuare per una squadra".

Osimhen? "Ogni tanto leggo sui quotidiani che Osimhen l'ho pagato 47 milioni, in realtà sono 70 milioni e oltre".

Atmosfera a Castel di Sangro? "Tutto molto disciplinato, ho visto una situazione ancora più disciplinata di Dimaro. Tutto sta funzionando per il meglio, poi venerdì vedremo come andrà il triangolare. Spero che il presidente della Regione possa aumentare anche il numero di spettatori presenti. Non voglio forzare la mano sicuramente, perché devono pensarci i politici".